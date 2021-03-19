Экономика

Иван Белозерцев и глава «Русмолко» наметили векторы сотрудничества

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев продолжает работать в рамках реализации стратегии экономического развития региона, озвученной им в инвестиционном послании 4 марта.

Тогда послание высоко оценили как политики, так и предприниматели. Генеральный директор ООО «УК «Русмолко» Суманта Кумар Де, к примеру, отметил улучшение инвестклимата в субъекте РФ и рассказал о планах вложить в проекты в Пензенской области еще около 3 млрд рублей, так как в регионе представляются новые возможности для ведения бизнеса.

19 марта Иван Белозерцев и Суманта Кумар Де провели деловые переговоры, во время которых детально обсудили возможности сотрудничества и увеличения производственной мощности компании в регионе.

«Компания «Русмолко» является мощнейшей не только в Пензенской области, России, но и в Европе. Условия для работы у вас прекрасные», - констатировал губернатор, обращаясь к инвестору.

В 2021 году агропромышленный холдинг расширит молочно-товарный комплекс в Сердобском районе до 7200 дойных голов, вложив в это около 2,5 млрд рублей. Планируется ежедневно производить около 250 тонн молока при совокупном объеме производства в 550 тонн молока в сутки. Это позволит создать новые рабочие места.

Есть и другие точки роста: стороны обсудили создание производства по выпуску сухого молока, которое можно было бы поставлять в другие регионы России и отправлять на экспорт.

Успешно работает и семенной завод, причем компании предоставляется возможность увеличить пахотные земли. В регионе эффективно ведется работа по вводу земель в севооборот.

«Я поддерживаю вашу компанию по-прежнему - настолько, что когда возникают вопросы, требующие срочного решения, оказываю содействие немедленно, как это было с вопросом субсидирования процентной ставки по кредиту», - подчеркнул губернатор.

Суманта Кумар Де поблагодарил Ивана Белозерцева за личное участие и колоссальную поддержку, отметив, что это было очень важно в условиях пандемии.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Ещё меньше коров и ещё больше молока, таков главный вектор

Гость||

Кто в масках,кто не в масках.Бардак.

Гость||

Народу по барабану.

Гость||

Пальмовое масло ничем не хуже подсолнечного. Просто надо использовать пальмовое масло с концентрацией перекисных соединений не выше 10 ммоль/кг.

Гость||

Володин чтоль пишет?

Д-р Шаффхаузен||

Выбран правильный вектор развития. Теперь будет прямо река русского молока и берега со сметаны

Гость||

Всё пойдет на экспорт, а для вас в магазинах мировые цены на продукты в городе с африканскими зарплатами и пенсиями.

Гость||

Гость писал(a):

в магазинах мировые цены на продукты в городе с африканскими зарплатами и пенсиями
Цены растут. Доходы населения падают. А нам тут про инвестклимат рассказывают. Про 3 млрд говорят.

Гость||

Сходите на рынок. Там вы узнаете реальный климат.

Гость||

Гость писал(a):

Сходите на рынок. Там вы узнаете
Знаешь, как то в советах нищиброда никто тут не нуждается?

Гость||

от слова "инвестиция" меня начинает рвать, будь оно не ладно, пусть все эти инвестиции пойдут прахом каковым они и являются

Гость||

Гость писал(a):

Знаешь, как то в советах нищиброда никто тут не нуждается?
В твоих комментариях точно никто не нуждается. А вот на рынки ходить надо. В том числе на народный рынок на улице Тернопольской.

Гость||

Что есть "наметить векторы сотрудничества"? Нормально сказать - не получается уже? Или "они хочут свою образованность показать и поэтому говорят непонятно"?

Гость||

Гость писал(a):

от слова "инвестиция" меня начинает рвать, будь оно не ладно, пусть все эти инвестиции пойдут прахом каковым они и являются
Слово «инвестиции» ругательное.

Гость||

Гость писал(a):

Нормально сказать - не получается уже?
А для кого? Те на кого нацелена новость поймут всё.

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Имя: Гость
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