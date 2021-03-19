Иван Белозерцев и глава «Русмолко» наметили векторы сотрудничества

19.03.2021 | 18:28

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев продолжает работать в рамках реализации стратегии экономического развития региона, озвученной им в инвестиционном послании 4 марта.

Тогда послание высоко оценили как политики, так и предприниматели. Генеральный директор ООО «УК «Русмолко» Суманта Кумар Де, к примеру, отметил улучшение инвестклимата в субъекте РФ и рассказал о планах вложить в проекты в Пензенской области еще около 3 млрд рублей, так как в регионе представляются новые возможности для ведения бизнеса.

19 марта Иван Белозерцев и Суманта Кумар Де провели деловые переговоры, во время которых детально обсудили возможности сотрудничества и увеличения производственной мощности компании в регионе.

«Компания «Русмолко» является мощнейшей не только в Пензенской области, России, но и в Европе. Условия для работы у вас прекрасные», - констатировал губернатор, обращаясь к инвестору.

В 2021 году агропромышленный холдинг расширит молочно-товарный комплекс в Сердобском районе до 7200 дойных голов, вложив в это около 2,5 млрд рублей. Планируется ежедневно производить около 250 тонн молока при совокупном объеме производства в 550 тонн молока в сутки. Это позволит создать новые рабочие места.

Есть и другие точки роста: стороны обсудили создание производства по выпуску сухого молока, которое можно было бы поставлять в другие регионы России и отправлять на экспорт.

Успешно работает и семенной завод, причем компании предоставляется возможность увеличить пахотные земли. В регионе эффективно ведется работа по вводу земель в севооборот.

«Я поддерживаю вашу компанию по-прежнему - настолько, что когда возникают вопросы, требующие срочного решения, оказываю содействие немедленно, как это было с вопросом субсидирования процентной ставки по кредиту», - подчеркнул губернатор.

Суманта Кумар Де поблагодарил Ивана Белозерцева за личное участие и колоссальную поддержку, отметив, что это было очень важно в условиях пандемии.