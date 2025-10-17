В регионе в 2026 году хотят повысить прожиточный минимум

17.10.2025 | 16:14

В Пензенской области в 2026 году планируют увеличить прожиточный минимум. Соответствующее постановление регионального правительства проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе предлагается установить величину прожиточного минимума на душу населения 15 909 рублей. Для трудоспособного населения он станет равняться 17 341 рублю, для пенсионеров – 13 628 рублям, для детей – 15 432 рублям.

На данный момент прожиточный минимум для трудоспособных пензенцев составляет 16 237 рублей (увеличение составит 1 104 рубля), для пенсионеров - 12 811 рублей (повышение на 817 рублей), для детей - 14 449 рублей (увеличение на 983 рубля).

Согласно проекту федерального бюджета, прожиточный минимум в России в следующем году составит 18 939 рублей.

Показатель необходим для определения уровня жизни граждан и установления минимального размера оплаты труда.