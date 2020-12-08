Озвучены основные расходы в бюджете Пензы в 2021 году

08.12.2020 | 12:08

Общий объем доходов бюджета Пензы на 2021 год утвержден в размере 14 млрд 213 млн 739 тысяч 700 рублей, расходов - 14 млрд 283 млн 132 тысячи 600. Дефицит составляет 69 млн 392 тысячи рублей.

Эти цифры во вторник, 8 декабря, озвучил глава города Владимир Мутовкин.

Он рассказал об основных статьях расходов. Так, на управление образования выделяется 6,5 млрд рублей. Деньги пойдут на обеспечение функционирования образовательных организаций, зарплаты сотрудникам, питание, оплату услуг ЖКХ, антитеррористическую защищенность.

Что касается ремонта учебных заведений, на это требуется около 700 млн рублей, в бюджет заложили пока только 87 млн на самые неотложные нужды.

Социальному управлению направляется 2,1 млрд рублей на соцвыплаты разным категориям граждан и зарплаты работникам.

Управление ЖКХ получит 1,8 млрд на реализацию программы БКД, освещение, содержание скверов, озеленение и другие нужды.

Управлению капитального строительства выделят 1,3 млрд рублей. Эти деньги пойдут на строительство детского сада на улице Антонова в микрорайоне ГПЗ, возведение второго корпуса детского сада на улице Красной, финансирование работ по созданию комфортной городской среды и т. д.

Еще 676 млн направляется управлению культуры, почти 300 млн выделяется на спорт и молодежную политику, около 250 млн - управлению транспорта и связи.

«Мы недофинансируем такие важные направления, как содержание улично-дорожной сети, содержание скверов и памятников, освещение. Пока профинансировали не в полном объеме, но по ходу исполнения бюджета будем дофинансировать», - пояснил Владимир Мутовкин.

Утвержденный проект бюджета вынесен на декабрьскую сессию городской думы, где депутаты рассмотрят главный финансовый документ еще раз и примут окончательное решение.