Спрос на снятие наличных у россиян снижается

09.10.2025 | 16:00

По прогнозам ВТБ, в следующем году снятие наличных в российских банкоматах сократится. При этом доля безналичных оплат уже вышла на плато - с их помощью совершается почти 9 из 10 покупок. Прогноз в рамках форума FINOPOLIS 2025 озвучил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Ранее показатель по снятию наличных в банкоматах только рос, в том числе в 2025 году (+3%). 2026-й может изменить тренд: ВТБ прогнозирует, что объем снятия сократится примерно на 5% - до 35,7 млрд рублей.

Одновременно растет рынок безналичной оплаты. Это стало возможно благодаря интересу россиян к альтернативным инструментам. Игроки рынка запускают новые платежные инструменты и добавляют обновленные функции в уже запущенные сервисы.

Важным фактором остается и программа лояльности: клиенты получают кешбэк бонусами или рублями в разных категориях, что стимулирует пользователей оплачивать покупки безналичными платежными инструментами.

«Трудно спорить с тем, что безналичные платежи уже стали основным способом оплаты: россияне начинают меньше снимать наличных в банкоматах и больше пользоваться цифровыми сервисами. Наши кошельки становятся более технологичными»», - прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.