Безработным в Пензенской области выделили почти 300 млн руб.

14.09.2020 | 08:35

Пензенская область получит из резервного фонда Правительства Российской Федерации почти 300 млн руб. на выплату пособий по безработице. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«До 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 млрд рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки», - говорится в пояснительной записке к документу.

Общая сумма финансирования для всех регионов составила 35,3 млрд руб. Пензенской области будет направлено 296 млн 597 тыс.

«Распоряжение позволит регулярно и в полном объеме предоставлять финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. При необходимости на выплату пособий будут направлены дополнительные бюджетные средства», - подчеркивается в пояснительной записке.

Минимальный размер пособия по безработице в настоящее время составляет 1 500 руб., максимальный - 12 130.