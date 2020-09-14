Безработным в Пензенской области выделили почти 300 млн руб.

Пензенская область получит из резервного фонда Правительства Российской Федерации почти 300 млн руб. на выплату пособий по безработице. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«До 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 млрд рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки», - говорится в пояснительной записке к документу.
Общая сумма финансирования для всех регионов составила 35,3 млрд руб. Пензенской области будет направлено 296 млн 597 тыс.
«Распоряжение позволит регулярно и в полном объеме предоставлять финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. При необходимости на выплату пособий будут направлены дополнительные бюджетные средства», - подчеркивается в пояснительной записке.
Минимальный размер пособия по безработице в настоящее время составляет 1 500 руб., максимальный - 12 130.
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