07.11.2019 | 12:15

ГК «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, завершила уборочную кампанию в Пензенской области. По итогам 2019 года валовый сбор сельскохозяйственных культур составил 45 тысяч тонн. Средняя урожайность превысила 27,2 центнера с гектара. Кроме того, заготовлено более 14 тысяч тонн соломы.

Уборочная кампания стартовала в середине июля и закончилась в оптимальные агротехнические сроки. Работы на полях площадью более 16,5 тысячи гектаров велись в шести районах: Нижнеломовском, Наровчатском, Вадинском, Спасском, Колышлейском и Мокшанском. В уборочной были задействованы более 60 человек, 17 комбайнов и 30 грузовиков.

В этом году «Дамате» собрала свыше 31 тысячи тонн озимой и яровой пшеницы, выполнила план по сбору подсолнечника - порядка 14 тысяч тонн. Средняя урожайность по пшенице составила 28,1 центнера с гектара, подсолнечника - 25,4 центнера с гектара, что выше планируемого показателя.

Самые масштабные работы прошли в Нижнеломовском районе, где с площади 6,7 тысячи гектаров было собрано более 20 тысяч тонн продукции. В Наровчатском районе урожай превысил 8,5 тысячи тонн с 2,8 тысячи гектаров, в Колышлейском - 3,6 тысячи с 1,4 тысячи гектаров. Валовый сбор в Спасском и Вадинском районах составил более 5 и около 6 тысяч соответственно. Более 1,6 тысячи тонн собрано в Мокшанском районе.

Кроме того, «Дамате» завершила заготовку соломы в Нижнеломовском, Колышлейском, Вадинском, Мокшанском и Спасском районах. Специалисты компании запасли более 14 тысяч тонн, или 53,5 тысячи тюков.