12.08.2019 | 11:13

10 сентября закончится прием предложений от потенциальных инвесторов, желающих стать совладельцами пензенского аэропорта. При этом доля региона в хозяйственном обществе будет составлять не менее 25,01% уставного капитала.

Рыночная стоимость имущества аэропортового комплекса, подлежащего приватизации, составляет 263,3 млн рублей. Предполагается, что оно станет вкладом в уставной капитал в форме акционерного общества.

В свою очередь, средства инвестора должны быть направлены на строительство пассажирского терминала пропускной способностью не менее 200 пассажиров в час.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

2 381 объект движимого и 22 - недвижимого имущества пензенского аэропорта были внесены в перечень прогнозного плана приватизации регионального имущества на июньской сессии Законодательного собрания. Ранее планировалось, что инвестором станет крупная компания «Новапорт холдинг». В апреле губернатор Иван Белозерцев на встрече с генеральным директором ООО «Новапорт» Сергеем Рудаковым обсудил возможность передачи воздушной гавани Пензы в управление.