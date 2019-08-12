10 сентября закончится прием предложений от потенциальных инвесторов, желающих стать совладельцами пензенского аэропорта. При этом доля региона в хозяйственном обществе будет составлять не менее 25,01% уставного капитала.
Рыночная стоимость имущества аэропортового комплекса, подлежащего приватизации, составляет 263,3 млн рублей. Предполагается, что оно станет вкладом в уставной капитал в форме акционерного общества.
В свою очередь, средства инвестора должны быть направлены на строительство пассажирского терминала пропускной способностью не менее 200 пассажиров в час.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.
2 381 объект движимого и 22 - недвижимого имущества пензенского аэропорта были внесены в перечень прогнозного плана приватизации регионального имущества на июньской сессии Законодательного собрания. Ранее планировалось, что инвестором станет крупная компания «Новапорт холдинг». В апреле губернатор Иван Белозерцев на встрече с генеральным директором ООО «Новапорт» Сергеем Рудаковым обсудил возможность передачи воздушной гавани Пензы в управление.
что, даже присвоение имени аэропорту не превратило его в центр притяжения авиасообщений мира?
а пензюки так старались... готовы были свои тупые рыльца расшибить, лишь бы их чахленькие голосочки были учтены...