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Экономика | В Пензе ищут инвесторов, желающих вложиться в развитие аэропорта

12.08.2019|11:13
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10 сентября закончится прием предложений от потенциальных инвесторов, желающих стать совладельцами пензенского аэропорта. При этом доля региона в хозяйственном обществе будет составлять не менее 25,01% уставного капитала.

Рыночная стоимость имущества аэропортового комплекса, подлежащего приватизации, составляет 263,3 млн рублей. Предполагается, что оно станет вкладом в уставной капитал в форме акционерного общества.

В свою очередь, средства инвестора должны быть направлены на строительство пассажирского терминала пропускной способностью не менее 200 пассажиров в час.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

2 381 объект движимого и 22 - недвижимого имущества пензенского аэропорта были внесены в перечень прогнозного плана приватизации регионального имущества на июньской сессии Законодательного собрания. Ранее планировалось, что инвестором станет крупная компания «Новапорт холдинг». В апреле губернатор Иван Белозерцев на встрече с генеральным директором ООО «Новапорт» Сергеем Рудаковым обсудил возможность передачи воздушной гавани Пензы в управление.

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Гость|12.08.2019 11:26|

что, даже присвоение имени аэропорту не превратило его в центр притяжения авиасообщений мира?

а пензюки так старались... готовы были свои тупые рыльца расшибить, лишь бы их чахленькие голосочки были учтены...

Гость|12.08.2019 11:33|

Гость писал(a):

что, даже присвоение имени аэропорту не превратило его в центр притяжения авиасообщений мира?

а пензюки так старались... готовы были свои тупые рыльца расшибить, лишь бы их чахленькие голосочки были учтены...

Ха-ха!

Гость|12.08.2019 11:34|

Дурачок покушкал и комментирует

Гость|12.08.2019 11:38|

Гость писал(a):

Гость|12.08.2019 11:34|

Дурачок покушкал и комментирует

Сам про себя везде пишет, ботан, не нюхавший порох, а только вылизывающий

Имя: Гость
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