Пассажирам рейса Саранск - Москва пришлось улететь из Пензы

06.02.2024 | 08:01

Вечером в понедельник, 5 февраля, самолет, прилетевший из Москвы в Саранск, при осуществлении рулежки на аэродроме выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

«На борту находились 87 пассажиров и члены экипажа. Пострадавших нет», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Пассажиров доставили в здание аэропорта и организовали для них мобильную приемную.

По информации Sport24, в Саранск на первенство юниоров по фигурному катанию летели заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков, Светлана Соколовская, Павел Слюсаренко, комментатор Александр Гришин, а также большой штат Первого канала.

Пассажиров рейса Саранск - Москва, которые не смогли улететь из-за выкатившегося самолета, было решено отправить автобусом в Пензу, а оттуда резервным бортом в столицу. Об это расказал ТАСС генеральный директор АО «Международный аэропорт Саранск» Александр Кистайкин.

Как сообщил сетевому изданию «ПензаИнформ» директор аэропорта Пензы Юрий Осколков, самолет благополучно вылетел в Москву в 4:48.