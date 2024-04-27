Олег Мельниченко и Чжао Ган обсудили межрегиональное сотрудничество

27.04.2024 | 13:24

В Пензу прибыла делегация провинции Шэньси Китайской Народной Республики во главе с губернатором народного правительства Чжао Ганом, членом ЦК Коммунистической партии Китая. Руководитель такого уровня, представляющий КНР, посетил регион впервые.

В субботу, 27 апреля, глава Пензенской области Олег Мельниченко и Чжао Ган провели деловую встречу в Губернаторском доме.

Олег Мельниченко подчеркнул: это взаимодействие имеет особое значение.

«Межрегиональное сотрудничество - это то поручение, которое дали главы наших государств, тот современный тренд, который поддерживают Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин. Подписание соглашения между правительством Пензенской области и народным правительством провинции Шэньси, которую называют колыбелью Китая, стало прорывным шагом в развитии взаимоотношений с КНР в целом», - заявил губернатор.

КНР - важнейший внешнеторговый партнер для Пензенской области. По общей доле импорта она занимает почти 50%, а в общей доле экспорта на Китай приходится свыше 11%.

Как уточнили в региональном правительстве, в 2023 году внешнеторговый оборот с Китайской Народной Республикой вырос на 63%: увеличился экспорт сельхозпродукции и продуктов питания из Пензенской области в Китай (мяса индейки, кондитерских изделий, подсолнечного масла и др.).

Олег Мельниченко сообщил Чжао Гану, что регион открыт для сотрудничества в различных отраслях. В качестве примера успешной работы с китайскими инвесторами он привел Шемышейский район, где компания Shanghai Electric Group осваивает площадку для будущего производства «зеленого» метанола.

«Мы готовы предложить инвесторам создание предприятий и цехов, которые обеспечат оборудованием и комплектующими наше машиностроение, мебельную промышленность, кондитерское производство. Особый интерес для нас представляет создание гостиничного комплекса, поскольку год от года прирастет приток туристов в Пензенскую область. Планируем расширять взаимодействие в сфере образования. Наши вузы готовы принять на обучение студентов из КНР и по существующим, и по новым направлениям подготовки», - отметил губернатор.

Чжао Ган поблагодарил Пензенскую область за теплый прием.

«Наша провинция находится в географическом центре Китая, население - 40 миллионов человек. Регион обладает мощной производственной и научно-технической базой, технологиями и инновациями. Действует производство автомобилей, работающих на новых источниках энергии, крупная корпорация в сфере энергетики, крупнейшее производство микросхем для компании Samsung. Идет добыча природного газа, нефти и угля. Провинция Шэньси также обладает богатым культурно-историческим наследием, что дает большой потенциал для развития туризма», - рассказал губернатор Шэньси.

Чжао Ган заверил, что видит много направлений для дальнейшего сотрудничества регионов. Именно поэтому в составе делегации в Пензенскую область прибыли представители бизнес-кругов провинции Шэньси.