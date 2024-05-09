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Экономика

В Пензенской области от заморозков пострадало 6,5 тыс. га посевов

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Продовольственная безопасность обеспокоила жительницу Пензенской области. Тревогу вызывают холода, которые установились в регионе в последнее время.

«Безопасность народа - это в первую очередь наше продовольствие. Который день морозы. Что с посевами, с картофелем?» - задала она вопрос на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ответ дали в региональном министерстве сельского хозяйства.

«По предварительным данным от сельскохозяйственных товаропроизводителей региона, от возвратных заморозков пострадало 6,5 тыс. гектаров посевов сельскохозяйственных культур, что составляет 0,4% всей посевной площади. Данные площади готовятся к пересеву», - говорится в сообщении.

В минсельхозе добавили, что данные о гибели картофеля не поступали.

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