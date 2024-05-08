В Пензе нашлись желающие выкупить за 1 рубль два дома XIX века

08.05.2024 | 12:50

В Пензе впервые обнаружились желающие выкупить за 1 рубль два исторических здания. Одно из них находится в плачевном состоянии, другое - в разобранном.

В первом случае речь идет о деревянном доме XIX века, ранее располагавшемся на улице Куйбышева, 24. Его называли жемчужиной деревянного зодчества Пензы. Особняк был построен в 1877 году по заказу губернской секретарши Челюсткиной. Его демонтировали в 2013-м. Городские власти пообещали сохранить объект и просто перенести на 500 метров - к Музею народного творчества (Куйбышева, 45), однако этого не произошло.

Разобранный дом длительное время пытались сдать в аренду за рубль в год. Теперь нашелся желающий вложить средства в его реставрацию. Ранее стало известно, что будущему собственнику предлагают перенести здание в район перекрестка улиц Куйбышева и Свердлова - как раз к музею, где выставляются работы народных умельцев.

Второй дом - общежитие духовного училища конца XIX века - находится на улице Чкалова, 56. Он в полуразрушенном виде. Его также пытались сдать в аренду за 1 рубль в год с условием реставрации.

«Инвесторам даем семь лет на восстановление объектов. Если за это время они не выполняют условия договора купли-продажи, памятники истории возвращаются в городскую казну. Земельные участки под зданиями на это время передаются инвесторам в аренду за незначительную стоимость. В их собственность они переходят также только после соблюдения условий конкурса», - уточнил условия сделки глава Пензы Александр Басенко.

Кроме того, объявлена процедура торгов еще по двум помещениям на улице Московской, 22. В этом доме в 1904-1909 годах жил выдающийся полководец Михаил Тухачевский. В марте 2023 года люди обратили внимание на то, что с карниза сыплется кирпичная крошка.

По мнению главы Пензы, реставрация обветшавших зданий инвесторами позволит городу сохранить объекты культурного наследия и дать им новую жизнь.