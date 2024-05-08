Сетевое издание|18+|Среда|8 мая 2024|15:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензе нашлись желающие выкупить за 1 рубль два дома XIX века

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе впервые обнаружились желающие выкупить за 1 рубль два исторических здания. Одно из них находится в плачевном состоянии, другое - в разобранном.

В первом случае речь идет о деревянном доме XIX века, ранее располагавшемся на улице Куйбышева, 24. Его называли жемчужиной деревянного зодчества Пензы. Особняк был построен в 1877 году по заказу губернской секретарши Челюсткиной. Его демонтировали в 2013-м. Городские власти пообещали сохранить объект и просто перенести на 500 метров - к Музею народного творчества (Куйбышева, 45), однако этого не произошло.

Разобранный дом длительное время пытались сдать в аренду за рубль в год. Теперь нашелся желающий вложить средства в его реставрацию. Ранее стало известно, что будущему собственнику предлагают перенести здание в район перекрестка улиц Куйбышева и Свердлова - как раз к музею, где выставляются работы народных умельцев.

В Пензе нашлись желающие выкупить за 1 рубль два дома XIX века

Второй дом - общежитие духовного училища конца XIX века - находится на улице Чкалова, 56. Он в полуразрушенном виде. Его также пытались сдать в аренду за 1 рубль в год с условием реставрации.

«Инвесторам даем семь лет на восстановление объектов. Если за это время они не выполняют условия договора купли-продажи, памятники истории возвращаются в городскую казну. Земельные участки под зданиями на это время передаются инвесторам в аренду за незначительную стоимость. В их собственность они переходят также только после соблюдения условий конкурса», - уточнил условия сделки глава Пензы Александр Басенко.

В Пензе нашлись желающие выкупить за 1 рубль два дома XIX века

Кроме того, объявлена процедура торгов еще по двум помещениям на улице Московской, 22. В этом доме в 1904-1909 годах жил выдающийся полководец Михаил Тухачевский. В марте 2023 года люди обратили внимание на то, что с карниза сыплется кирпичная крошка.

По мнению главы Пензы, реставрация обветшавших зданий инвесторами позволит городу сохранить объекты культурного наследия и дать им новую жизнь.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте