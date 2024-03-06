Сетевое издание|18+|Среда|6 мар 2024|15:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе нашелся еще желающий вложиться в строительство крематория

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Тема строительства крематория в Пензе остается актуальной. Вопрос вновь был поднят во вторник, 5 марта.

На личный прием к заместителю главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Юлии Ляпиной пришел предприниматель, желающий реализовать замысел по строительству ритуального сооружения.

Возведение крематория обсуждается горожанами уже почти 20 лет - с 2006-го. Но в тот момент денег у областного центра не нашлось.

В 2017-м было подписано соглашение с иногородним инвестором о строительстве рядом с Восточным кладбищем ритуального зала и кремационного блока со специальной печью. Однако вскоре разговоры затихли.

Летом 2019 года за проект взялся еще один коммерсант, но дело вновь застопорилось. В 2020-м людям объявили, что желающих вложить деньги в крематорий нет, так как из-за менталитета пензенцев проект не окупится.

Однако ряд горожан продолжают настаивать на том, что сожжение гораздо экологичнее и даже эстетичнее, чем классическое захоронение.

Возможно, появление нового потенциального инвестора поможет делу сдвинуться с мертвой точки. Как сообщили в пресс-службе мэрии, Юлия Ляпина дала поручение проработать юридические основания размещения крематория.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте