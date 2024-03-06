В Пензе нашелся еще желающий вложиться в строительство крематория

06.03.2024 | 12:48

Тема строительства крематория в Пензе остается актуальной. Вопрос вновь был поднят во вторник, 5 марта.

На личный прием к заместителю главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Юлии Ляпиной пришел предприниматель, желающий реализовать замысел по строительству ритуального сооружения.

Возведение крематория обсуждается горожанами уже почти 20 лет - с 2006-го. Но в тот момент денег у областного центра не нашлось.

В 2017-м было подписано соглашение с иногородним инвестором о строительстве рядом с Восточным кладбищем ритуального зала и кремационного блока со специальной печью. Однако вскоре разговоры затихли.

Летом 2019 года за проект взялся еще один коммерсант, но дело вновь застопорилось. В 2020-м людям объявили, что желающих вложить деньги в крематорий нет, так как из-за менталитета пензенцев проект не окупится.

Однако ряд горожан продолжают настаивать на том, что сожжение гораздо экологичнее и даже эстетичнее, чем классическое захоронение.

Возможно, появление нового потенциального инвестора поможет делу сдвинуться с мертвой точки. Как сообщили в пресс-службе мэрии, Юлия Ляпина дала поручение проработать юридические основания размещения крематория.