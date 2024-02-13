Пензу планируют связать с Новосибирском авиамаршрутом

Пензу планируют связать с Новосибирском прямым авиасообщением. Об открытии направления, которое должно оказаться востребованным, шла речь во время визита в регион министра транспорта России Виталия Савельева в понедельник, 12 февраля.
Как уточнили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», маршрут планируется сделать субсидируемым. Это значит, что часть стоимости перелета будет вносить государство. Такие билеты обычно дешевле стандартных.
«При поддержке Росавиации в регионе уже организованы субсидируемые маршруты. Один из новых - Пенза-Екатеринбург», - напомнили в ГКУ.
Также речь шла о низкой пропускной способности действующего пензенского аэровокзала и необходимости построить новое здание.
«Губернатор попросил поддержать возможность включения этого проекта в федеральную программу «Развитие транспортной системы», - добавили в ГКУ.
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