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Общество

Провожающим и встречающим хотят запретить заходить в аэропорты

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Пензенцам, провожающим родных и друзей на воздушный рейс или встречающим их после посадки, могут запретить вход в здание аэропорта.

Соответствующий проект постановления Правительства РФ подготовил Минтранс.

В нем говорится о запрете людям без проездных и перевозочных документов, а также без постоянных и разовых пропусков посещать объекты инфраструктуры воздушного транспорта.

Документ также определяет схему размещения технических средств, которые будут включать в себя инженерные заграждения, системы сигнализации, охранного освещения и оперативной связи.

Кроме того, охраной объектов инфраструктуры воздушного транспорта займется не только полиция, но и Росгвардия, сообщает «Парламентская газета».

Постановление вступит в силу 1 сентября 2024 года.

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