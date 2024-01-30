Пензенцы смогут летать в Петербург дополнительным рейсом

30.01.2024 | 15:06

С 19 февраля жители Пензенской области смогут летать в Санкт-Петербург дополнительным рейсом.

Как указано на сайте аэропорта, отправиться в Северную столицу России можно будет не только по средам, пятницам и воскресеньям, но и по понедельникам.

Согласно расписанию с 19 февраля по 25 марта вылет из Пензы - в 15:20, прилет в аэропорт Пулково - в 17:30. Рейс из Санкт-Петербурга стартует в 12:05, в областной центр прибудет в 14:20.

Перелеты Пенза - Санкт-Петербург начались в июне 2023 года. Была договоренность о выполнении трех рейсов в неделю. Часть стоимости билетов субсидировал регион.

Также налажено авиасообщение между Пензой и Минеральными Водами, Сочи, Москвой.