Сетевое издание|18+|Вторник|30 янв 2024|16:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы смогут летать в Петербург дополнительным рейсом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С 19 февраля жители Пензенской области смогут летать в Санкт-Петербург дополнительным рейсом.

Как указано на сайте аэропорта, отправиться в Северную столицу России можно будет не только по средам, пятницам и воскресеньям, но и по понедельникам.

Согласно расписанию с 19 февраля по 25 марта вылет из Пензы - в 15:20, прилет в аэропорт Пулково - в 17:30. Рейс из Санкт-Петербурга стартует в 12:05, в областной центр прибудет в 14:20.

Перелеты Пенза - Санкт-Петербург начались в июне 2023 года. Была договоренность о выполнении трех рейсов в неделю. Часть стоимости билетов субсидировал регион.

Также налажено авиасообщение между Пензой и Минеральными Водами, Сочи, Москвой.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте