В среднем на каждого пензенца приходится 34,6 кв. м жилья

26.04.2024 | 14:43

В 2023 году в Пензенской области в среднем на каждого человека приходилось 34,6 кв. м общей площади жилья. В 2022 году этот показатель составлял 33,6 кв. м, в 2021-м - 32,5, в 2020-м - 31,4 кв. м.

По данным Пензастата, в жилищном фонде региона на последний день прошлого года насчитывалось 42,8 млн кв. м - на 1,2% больше, чем на 31 декабря 2022-го. Это 282,9 тыс. индивидуальных, 25,9 тыс. многоквартирных и 3,1 тыс. домов блокированной застройки. 42,3% и 30% из них - соответственно кирпичные и деревянные, 9,7% - панельные, еще 18% выполнены из других материалов.

После 1995 года построено 36,5% домов, а 34,9% возведены ранее 1971 года.

2/3 жилья (66,3%) относится к городскому, 1/3 (33,7%) - к сельскому. В среднем на 1 горожанина приходится 33,3 кв. м, на 1 сельчанина - 37,5.

Лишь 69,6% домов и квартир оснащены всеми коммунальными удобствами (водопровод, канализация, отопление, горячее водоснабжение, газ и напольные плиты). В городах эти достижения цивилизации имеются в 77,5% жилья, в сельской местности - в 55,1%.

Всего в регионе насчитывается 745,9 тыс. квартир средней площади 56,6 кв. м. Среди них преобладают «двушки» (40%). На долю 1- и 3-комнатных приходится почти поровну (соответственно 27% и 28%). И только в 5% квартир - 4 комнаты и больше.

95% жилья находится в частной собственности, остальным владеют муниципалитеты и государство.