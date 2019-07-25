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Экономика | «Дамате» начала уборочную кампанию в Пензенской области

25.07.2019|09:13
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На полях «Дамате», крупнейшего российского производителя мяса индейки, работающего в Пензенской области, стартовали сбор урожая зерновых, подсолнечника, гороха и прессование соломы.

В районах своего присутствия - Нижнеломовском, Наровчатском, Вадинском, Спасском, Колышлейском и Мокшанском - компания запланировала к уборке 7,5 тысячи гектар озимой пшеницы, 3,8 тысячи - яровой пшеницы, 5,5 тысячи - подсолнечника.

Из-за осадков работы начали позже, чем намечали, но завершить их планируют в срок. В уборочной кампании задействовано свыше 60 человек, 17 комбайнов и около 30 единиц грузового транспорта.

Наибольший объем сезонных работ придется на Нижнеломовский район: там собирать урожай будут с 6,7 тысячи га.

В целом же земельный фонд компании в Пензенской области составляет около 25 тысяч га, что позволяет ей полностью обеспечивать растущее поголовье качественными кормами собственного производства.

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