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Общество

В регионе снова нашли нарушения при применении пестицидов

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В регионе снова выявили нарушения в области применения пестицидов и агрохимикатов. На этот раз их допустило ОАО «Студенецкий мукомольный завод», сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В отношении предприятия провели плановую документарную проверку, и выяснилось, что население оповещалось о грядущей обработке полей несвоевременно (это нужно делать не позднее чем за 3 дня до проведения работ).

«Тем самым выявлены нарушения ст. 16 Федерального закона № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации», что приводит к возникновению угрозы нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека», - сообщила специалист управления Россельхознадзора Лариса Якушкина.

ОАО «Студенецкий мукомольный завод» оштрафовали на 10 000 рублей; должностное лицо, ответственное за применение препаратов, - на 2 000.

Ранее за аналогичное нарушение наказали ООО «ПензаМолИнвест» и его сотрудника. А в Пачелмском районе у людей преждевременно засохли растения на приусадебных участках из-за распыления пестицидов в непосредственной близости от их домов. Препараты предназначались для обработки полей, принадлежащих ООО «Мегаферма».

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