Пензенская область получит еще 15 млн рублей для аграриев

03.12.2024 | 20:35

Пензенская область запросила дополнительное финансирование из федерального бюджета на поддержку аграриев в 2024 году. По распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина региону выделили 15 000 000 рублей.

О потребности заявили 29 субъектов страны, в общей сложности им направили более 750 000 000 рублей.

«Это позволит дополнительно поддержать аграриев. В частности, им компенсируют часть затрат по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, животноводства и рыбоводства», - сообщается на официальном сайте органа госвласти.

Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 2 декабря выразил надежду на то, что принятые меры помогут агропромышленному комплексу и дальше показывать высокую эффективность и это отразится на качестве отечественных продуктов питания.

Ранее Пензенской области выделялись средства на поддержку 4 товаропроизводителей, многолетние плодовые и ягодные насаждения которых оказались повреждены из-за заморозков в мае.