В Пензенской области применяли пестициды с нарушениями

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в октябре провело плановую проверку в отношении пензенского сельскохозяйственного предприятия и выявило нарушения в области применения пестицидов и агрохимикатов.
Оказалось, что ООО «ПензаМолИнвест», оповещая население о запланированной обработке земли, не указывало в объявлениях кадастровые номера и границы участков, сроки и способы проведения работ, наименование и класс опасности пестицидов и агрохимикатов, рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.
«Также не соблюдаются сроки информирования населения о планируемых обработках полей, а именно не позднее чем за 3 дня», - сообщила специалист управления Россельхознадзора Лариса
Якушкина.
В отношении юрлица и должностного лица, ответственного за применение препаратов, были возбуждены дела об административных правонарушениях. Их оштрафовали на 10 000 и 2 000 рублей соответственно.
«Несоблюдение указанных норм законодательства с большой вероятностью может повлечь гибель пчел, а также нанесение вреда здоровью жителей прилегающих населенных пунктов», - подчеркнула Лариса Якушкина.
Ранее в Пачелмском районе применили, нарушив правила, пестициды для обработки полей, принадлежащих ООО «Мегаферма». Местные жители пожаловались в прокуратуру, что химические вещества распылили в непосредственной близости от их домов. У людей преждевременно засохли растения на приусадебных участках.
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