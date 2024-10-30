Режим ЧС: в Пензенской области погибло более 100 га посевов

30.10.2024 | 14:02

Со среды, 30 октября, и до особого распоряжения в Пензенской области ввели режим ЧС. Постановление об этом подписал и. о. губернатора Николай Симонов.

Основанием считается значительный материальный ущерб, нанесенный сельхозпроизводителям и экономике засухой (атмосферной и почвенной), в результате которой погибли посевы на площади более 100 гектаров.

Границами зоны ЧС признана вся территория региона. Документом предусмотрено проведение мероприятий по ликвидации последствий засухи.

Ранее сообщалось, что в августе в Пензенской области выпало всего 6-9% нормы осадков. В сентябре дождя также практически не было. Это привело к учащению ландшафтных пожаров. С 18 августа в регионе ограничили пребывание граждан в лесах и въезд в них на транспорте, а на период с 29 сентября до 15 октября леса и вовсе закрыли.

Аналогичный режим ЧС вводился в Пензенской области в мае, только из-за заморозков, которые также причинили экономике значительный материальный вред. Позднее был утвержден порядок предоставления субсидий сельхозпроизводителям, чьи посадки пострадали.

Право на выплату тогда получили аграрии, не застраховавшие свои имущественные интересы и проводившие оценку ущерба от ЧС комиссионно с оформлением акта обследования многолетних насаждений.