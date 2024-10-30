Агрофирма распылила пестициды рядом с жилыми домами в Пачелме

30.10.2024 | 20:32

В Пачелмском районе применили пестициды для обработки полей, нарушив правила. Местные жители пожаловались в прокуратуру, что химические вещества распылили в непосредственной близости от их домов.

Рано утром 11 сентября поля с подсолнечником, принадлежащие ООО «Мегаферма», обрабатывали с самолета - использовался десикант (для высушивания). В результате преждевременно засохли растения на ближайших приусадебных участках жителей Пачелмы.

«В нарушение требований законодательства уведомление о применении пестицидов в СМИ было размещено лишь после начала авиационно-химических работ. Кроме того, при применении авиации

не соблюдено расстояние в 2 км до населенного пункта», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В отношении ООО «Мегаферма» возбудили дело об административном правонарушении. В исполнительный орган ООО «Мегаферма» - ООО «УК «Русмолко» - было внесено представление. Оно находится на рассмотрении.

«Также установлено, что сельхозпредприятие самовольно использовало земли площадью 8,97 га за пределами своего участка. Однако на момент проверки сельхозкультуры (подсолнечник) на нем были убраны. В целях предотвращения самовольного использования земель при очередной посевной кампании директору обособленного подразделения «Белынь» ООО «Мегаферма» объявлено предостережение», - добавила Светлана Артамонова.