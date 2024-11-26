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Политика

Губернатор выступил на заседании, посвященном аграрной дипломатии

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Москве принял участие в 43-м заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России. «Под руководством министра Сергея Викторовича Лаврова рассмотрели вопросы аграрной дипломатии в текущих геополитических условиях», - поделился глава региона на своих страницах в соцсетях.

Губернатор выступил на заседании, посвященном аграрной дипломатии

Олег Мельниченко выступил с докладом, сообщив, что пензенская сельхозпродукция поставляется в 50 стран мира.

Губернатор выступил на заседании, посвященном аграрной дипломатии

«Мы стабильно наращиваем экспорт. За 3 года его объемы увеличились на треть. Динамика связана с расширением нашей производственной базы. Так, зерна и мяса регион производит в 3 раза больше, чем потребляет», - отметил губернатор.

Основные партнеры Пензенской области - Китай, Беларусь и Узбекистан. В регионе прикладывают усилия, чтобы внешнеторговый оборот с ними рос.

Губернатор выступил на заседании, посвященном аграрной дипломатии

«Сергей Викторович особо подчеркнул важность сотрудничества с Китайской Народной Республикой. За прошлый год мы вдвое увеличили объем поставляемой в КНР продукции. Основу экспорта составляет мясо индейки - 80%. В этом году укрепили наши связи с провинцией Шэньси. Подписаны первые контракты на поставку пензенского зерна, обезжиренного и цельного сухого молока, кондитерских изделий. В научной сфере Пензенский государственный аграрный университет и Южно-Китайский сельскохозяйственный университет планируют совместные исследования в области продовольственной безопасности», - рассказал Олег Мельниченко.

Пензенская область также работает над развитием взаимоотношений с другими государствами Центральной Азии и Закавказья. Так, последние два года регион участвовал в ярмарках и форумах в Азербайджане, Таджикистане и Казахстане.

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Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
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