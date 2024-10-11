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Учеба

Губернатор сообщил об открытии в регионе агротехнологических классов

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На базе школы № 1 Нижнего Ломова создают агротехнологические классы под эгидой Министерства сельского хозяйства РФ. В них будут готовить специалистов для российского агропромышленного комплекса.

«Всего в пилотном проекте, который реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, участвуют 16 регионов страны. Цель - к 2030 году открыть в сельских школах 18 тысяч агроклассов, чтобы подготовить кадры для российских сельскохозяйственных предприятий», - пояснили в правительстве Пензенской области.

Губернатор сообщил об открытии в регионе агротехнологических классов

Идея заключается в создании системы непрерывного аграрного образования и повышении престижа работы в АПК.

«Уверен, что Пензенская область внесет свой вклад в эту работу, выполнив поставленные задачи», - отметил губернатор Олег Мельниченко.

Губернатор сообщил об открытии в регионе агротехнологических классов

По его словам, первые занятия в нижнеломовской школе уже стартовали.

«Ученики 7-го класса будут углубленно изучать биологию, химию, физику и информатику в форматах лекций, мастер-классов и тренингов, участвовать в производственных экскурсиях по предприятиям. В обучении десятиклассников тоже будет особый упор на изучение профильных предметов и практические занятия», - пояснил Олег Мельниченко.

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Источник — фото областного правительства
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