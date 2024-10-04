Заморозки: утвержден порядок выделения субсидий аграриям

04.10.2024 | 10:22

В Пензенской области утвердили порядок предоставления субсидий сельхозпроизводителям, чьи посадки пострадали от заморозков в мае 2024 года. Соответствующее постановление 1 октября было подписано председателем регионального правительства Николаем Симоновым.

При расчете будут учтены прямые (фактические) затраты в период с 1 ноября 2023 года по 16 мая 2024-го:

- на средства защиты растений;

- на минеральные, органические удобрения;

- на бактериальные и другие препараты;

- на горюче-смазочные материалы, газообразное топливо;

- на оплату труда с отчислениями на социальные нужды;

- на оплату по договорам на оказание услуг.

Главным распорядителем бюджетных средств назначен минсельхоз. Субсидии будут предоставляться по результатам отбора заявок.

Право на выплату имеют аграрии, не застраховавшие свои имущественные интересы и проводившие оценку ущерба от ЧС комиссионно с оформлением акта обследования многолетних насаждений.

По условиям участник не должен:

- являться иностранным юрлицом;

- находиться в перечне организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму;

- быть получателем средств из бюджета Пензенской области на основании иных актов;

- являться иностранным агентом;

- находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;

- иметь просроченную задолженность перед региональным бюджетом;

- состоять в реестре дисквалифицированных лиц;

- быть включенным в реестр юрлиц, привлеченных к административной ответственности за отказ или уклонение от заключения контракта по закону «О государственном оборонном заказе».

16 мая в Пензенской области в связи с заморозками вводился режим ЧС для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Заморозки причинили экономике региона значительный материальный вред.

Ранее сообщалось, что из федерального бюджета региону выделили 5 млн 103 тысячи 500 рублей на поддержку 4 товаропроизводителей, многолетние плодовые и ягодные насаждения которых оказались повреждены в мае.