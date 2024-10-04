Заморозки: утвержден порядок выделения субсидий аграриям

В Пензенской области утвердили порядок предоставления субсидий сельхозпроизводителям, чьи посадки пострадали от заморозков в мае 2024 года. Соответствующее постановление 1 октября было подписано председателем регионального правительства Николаем Симоновым.
При расчете будут учтены прямые (фактические) затраты в период с 1 ноября 2023 года по 16 мая 2024-го:
- на средства защиты растений;
- на минеральные, органические удобрения;
- на бактериальные и другие препараты;
- на горюче-смазочные материалы, газообразное топливо;
- на оплату труда с отчислениями на социальные нужды;
- на оплату по договорам на оказание услуг.
Главным распорядителем бюджетных средств назначен минсельхоз. Субсидии будут предоставляться по результатам отбора заявок.
Право на выплату имеют аграрии, не застраховавшие свои имущественные интересы и проводившие оценку ущерба от ЧС комиссионно с оформлением акта обследования многолетних насаждений.
По условиям участник не должен:
- являться иностранным юрлицом;
- находиться в перечне организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму;
- быть получателем средств из бюджета Пензенской области на основании иных актов;
- являться иностранным агентом;
- находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;
- иметь просроченную задолженность перед региональным бюджетом;
- состоять в реестре дисквалифицированных лиц;
- быть включенным в реестр юрлиц, привлеченных к административной ответственности за отказ или уклонение от заключения контракта по закону «О государственном оборонном заказе».
16 мая в Пензенской области в связи с заморозками вводился режим ЧС для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Заморозки причинили экономике региона значительный материальный вред.
Ранее сообщалось, что из федерального бюджета региону выделили 5 млн 103 тысячи 500 рублей на поддержку 4 товаропроизводителей, многолетние плодовые и ягодные насаждения которых оказались повреждены в мае.
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