В Никольске установили корабль «Хрустальный» из бронзы

26.10.2025 | 12:13

В Никольске появился новый арт-объект, посвященный стеклоделию, - бронзовый корабль «Хрустальный». Его установили на набережной среднего пруда реки Вырган.

«В 1764 году по указу Екатерины II местному помещику Алексею Ивановичу Бахметеву было дозволено строительство хрустальной и стеклянной фабрики.

В период правления императрицы усиленно развивалось судостроение, были приняты меры к улучшению состава флотилии, и Российский императорский флот стал одной из самых мощных военно-морских сил в мире», - объяснили замысел композиции в администрации Никольского района.

На одном из бортов корабля разместили текст того самого указа Екатерины II. Арт-объект стал символом основания стеклоделия на никольской земле.

«Благоустройство набережной реализуется благодаря победе города Никольска в 2024 году во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в категории «Малые города», - напомнили в администрации.