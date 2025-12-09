Культура

Услугами туристского центра в Пензе воспользовались 5 000 человек

Пензенский туристско-информационный центр за время работы помог более чем 5 000 человек. Таковы предварительные итоги, озвученные городской администрацией во вторник, 9 декабря.

Чаще всего услугами ТИЦ пользуются жители соседних регионов - Саратовской, Ульяновской, Самарской областей и Мордовии, - но бывают и гости из Москвы, Санкт-Петербурга. Посещают центр и сами пензенцы.

Самые популярные запросы - экскурсии в Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Свято-Троицкий Сканов женский монастырь. Востребован и туристический маршрут по Пензе на 1 день.

Кроме того, сотрудники ТИЦ провели цикл встреч с представителями туриндустрии и бизнеса, ряд просветительских мероприятий для школьников и студентов, круглые столы по развитию туризма в регионе.

«В настоящее время готовится масштабный проект по выпуску полиграфической продукции - карт разного формата и буклетов для туристов», - добавили в мэрии.

Накануне в городской думе был поднят вопрос о том, что бюджету дорого обходится функционирование ТИЦ.

Источник — фото администрации Пензы
