Услугами туристского центра в Пензе воспользовались 5 000 человек

Пензенский туристско-информационный центр за время работы помог более чем 5 000 человек. Таковы предварительные итоги, озвученные городской администрацией во вторник, 9 декабря.
Чаще всего услугами ТИЦ пользуются жители соседних регионов - Саратовской, Ульяновской, Самарской областей и Мордовии, - но бывают и гости из Москвы, Санкт-Петербурга. Посещают центр и сами пензенцы.
Самые популярные запросы - экскурсии в Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Свято-Троицкий Сканов женский монастырь. Востребован и туристический маршрут по Пензе на 1 день.
Кроме того, сотрудники ТИЦ провели цикл встреч с представителями туриндустрии и бизнеса, ряд просветительских мероприятий для школьников и студентов, круглые столы по развитию туризма в регионе.
«В настоящее время готовится масштабный проект по выпуску полиграфической продукции - карт разного формата и буклетов для туристов», - добавили в мэрии.
Накануне в городской думе был поднят вопрос о том, что бюджету дорого обходится функционирование ТИЦ.
Новости по теме
- Депутат о туристском центре: Дешевле было купить квартиру
- Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию
- Названы лучшие места мира для одиноких
- Россиянам назвали максимальную сумму компенсации за испорченный отдых
- В России в гостиницу будут заселять по водительскому удостоверению
- Глава города рассказал, чем Пенза встречает туристов
- Правила выезда детей до 14 лет за границу изменятся
- Для поездки в Китай россиянам больше не понадобятся визы
- Банк «Кузнецкий» подвел итоги деятельности за 7 месяцев
- Вадим Супиков организовал для пензенцев поездку в Соловцовку
Последние новости
- 9 декабря в Пензе отметят День Героев Отечества
- В Пензенской области пройдет кинофестиваль «Мужская роль»
- Посещение «Тархан» сделают бесплатным для супругов «со стажем»
- Пензу посетила исполнительница песни «Матушка-земля»
- В Пензе собираются отремонтировать историческое здание на Московской
- В Мокшане отремонтируют историческое здание XIX века
- Новый банк-оператор перевыпустил уже более 2 млн Пушкинских карт
- В Пензе памятник В. И. Ленину могут отремонтировать в 2026-2027 годах
- В Лопатинском районе обнаружили памятник археологии
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!