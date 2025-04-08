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Криминал

Пенсионерка из Никольска отправится в колонию за убийство подруги

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Суд поставил точку в уголовном деле 65-летней жительницы Никольска, признав ее виновной в убийстве 66-летней подруги.

Установлено, что в ночь с 25 на 26 июня 2024 года обе приятельницы распивали спиртное в квартире младшей из них, расположенной на улице Ленина в Никольске. Вскоре подруги поссорились. Хозяйка квартиры подошла к гостье, стоявшей у открытого окна на кухне, и вытолкнула ее наружу.

Женщина упала со второго этажа. Ее собутыльница спустилась на улицу и стала ее пинать. От травмы головы пенсионерка скончалась. А убийца оттащила тело подальше от своего окна, подобрала москитную сетку и вернулась обратно в дом.

Труп на тротуаре заметил прохожий и сообщил о нем в полицию. Злоумышленницу нашли благодаря показаниям местных жителей и записям с камер видеонаблюдения. Она во всем призналась.

Во время предварительного следствия и судебного разбирательства никольчанка находилась под домашним арестом.

«Ей назначено наказание в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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