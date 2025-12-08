9 декабря в Пензе отметят День Героев Отечества

08.12.2025 | 10:27

Во вторник, 9 декабря, в Пензе пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. Распоряжение об организации праздника подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

В этот день на базе «Пензаконцерта» состоятся собрание и концерт. Для обеспечения безопасности будут дежурить правоохранители и медики.

Кроме того, 9 декабря у стелы «Слава Героям» проведут торжественный митинг и церемонию возложения цветов и венков.

Памятная дата была установлена федеральным законом в начале 2007 года, однако свою историю праздник ведет с XVIII века - тогда его отмечали как День георгиевских кавалеров.

В декабре 1769 года Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца - знак отличия офицеров за заслуги на поле боя и выслугу в воинских чинах. Им было награждено более 10 тысяч человек, причем орденом первой (высшей) степени - всего 23, и лишь четверо (в том числе М. И. Кутузов и М. Б. Барклай-де-Толли) стали полными кавалерами.

После Октябрьской революции орден упразднили, а в 2000 году восстановили в качестве военной награды Российской Федерации.