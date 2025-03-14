В Никольске велосипедист покалечил пенсионерку

14.03.2025 | 16:45

В Никольске осудили 45-летнего велосипедиста, из-за которого пострадала местная жительница. Он сбил ее на пешеходном переходе.

Инцидент случился в вечернее время в октябре 2024 года. Мужчина ехал по проезжей части улицы Ленина в райцентре, 68-летняя женщина пересекала ее по нерегулируемому переходу.

Велосипедист не пропустил пешехода. Пенсионерка получила травмы, ее здоровью был нанесен тяжкий вред.

Мужчина признал вину. Он выплатил пострадавшей 150 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд приговорил велосипедиста к 6 месяцам ограничения свободы, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.