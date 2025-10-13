В Терновке работника предприятия придавило стеклопакетами

13.10.2025 | 11:57

В субботу, 11 октября, в Пензе случилось ЧП на производстве. На предприятии, расположенном на улице Петровской (Терновка), одного из рабочих придавило стеклопакетами.

В 11:05 сигнал о произошедшем поступил в областной пожарно-спасательный центр из службы 112. Когда специалисты прибыли на место, пострадавшего уже освободили очевидцы.

Спасатели помогли донести мужчину до машины скорой помощи, рассказали в ППСЦ.

В апреле этого года на базе строительных материалов на улице Гагарина в Пензе на работницу упала транспортировочная пирамида для стекла.

Спасатели также перенесли пострадавшую в автомобиль медиков.