В Терновке работника предприятия придавило стеклопакетами

В субботу, 11 октября, в Пензе случилось ЧП на производстве. На предприятии, расположенном на улице Петровской (Терновка), одного из рабочих придавило стеклопакетами.
В 11:05 сигнал о произошедшем поступил в областной пожарно-спасательный центр из службы 112. Когда специалисты прибыли на место, пострадавшего уже освободили очевидцы.
Спасатели помогли донести мужчину до машины скорой помощи, рассказали в ППСЦ.
В апреле этого года на базе строительных материалов на улице Гагарина в Пензе на работницу упала транспортировочная пирамида для стекла.
Спасатели также перенесли пострадавшую в автомобиль медиков.