У памятника Победы в Пензе отремонтируют нишу с гильзами

23.07.2025 | 12:54

У Монумента воинской и трудовой славы отремонтируют нишу, где находится Книга Памяти Пензы с именами героев, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Подрядчик должен изготовить и смонтировать две гранитные плиты с эпитафиями, установить внутри четыре светодиодных светильника, два постамента под гильзы с землей из городов-героев и презентационный постамент для их демонстрации.

Сами гильзы необходимо очистить, отполировать и покрасить.

Работы должны быть выполнены в течение 14 дней с даты заключения договора, указывается на портале госзакупок. На все выделили 128 933 рубля.

10 капсул с землей из городов-героев (Москвы, Ленинграда, Волгограда, Киева, Минска, Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска) и Брестской крепости-героя обнаружили во время планового ремонта покрытия у Вечного огня в конце мая. Реликвия хранилась там с 9 мая 1970 года.