Культура

В Пензенской области пройдет фестиваль этнического творчества

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В августе 2025 года в селе Абашево Спасского района, на родине легендарной игрушки, впервые состоится международный фестиваль этнического творчества «Абашевские узоры», сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Он назвал мероприятие событием, где прошлое встретится с будущим. «Пензенская область - исторический перекресток культур и цивилизаций. Где еще, как не у нас, можно прочувствовать связь времен и поколений», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Фестиваль будет проходить с 1 по 3 августа.

«Спасский район станет центром традиционного и современного народного искусства. Музыка, танец, ремесло, блюда национальных кухонь в привычном и новейшем исполнении - будет создан целый этномир. Гости погрузятся в историю народов через свет, звук, видео и живые образы», - перечислил губернатор.

На фестивале выступят этно- и фолк-исполнители из России и иных стран, устроят конкурс и запуск воздушных змеев, конкурс национальных костюмов, ярмарку ремесел и др.

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