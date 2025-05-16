Пензенские работники культуры получат миллион за переезд в села

16.05.2025 | 21:15

Работники культуры смогут получить миллион рублей, если переедут в населенные пунктах Пензенской области, где проживает менее 50 000 человек, и будут трудиться там. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Получатели выплаты должны быть гражданами РФ, иметь среднее профессиональное или высшее образование и заключить договор с Министерством культуры и туризма Пензенской области.

«Существенным условием является принятие работником обязательства исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения трудового договора», - говорится в документе.

Выплаты будут производить за счет субсидий из федерального бюджета.

Ранее в Пензенской области 11 домам культуры в населенных пунктах, где проживает до 50 000 человек, выделили 18,6 млн рублей на укрепление материально-технической базы. Большая часть (17 127 100) - средства федерального бюджета, чуть менее 1 500 000 - из региональной казны.