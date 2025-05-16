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Культура

В поселке Евлашево открыли обновленный Дом культуры

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В поселке Евлашево Кузнецкого района открыли реконструированный Дом культуры. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своих аккаунтах в соцсетях.

«Извинился перед евлашевцами за то, что пришлось довольно долго ждать, когда обновленный ДК распахнет свои двери, - процесс затянул недобросовестный подрядчик. Со своей стороны мы приложили все усилия, чтобы ускорить строительные работы», - отметил он.

В здании выполнили перепланировку, сделали санузлы и входную группу. Конструкцию сцены заменили, а помещения модернизировали. Кроме того, обустроили уличное пространство.

Также в Доме культуры установили новое оборудование для проведения концертов, занятий в кружках и кинопоказов.

«Поручил включить ДК в региональные проекты «Театральные вечера» и «Творческие встречи». Сюда будут приезжать артисты из областного центра», - сообщил Олег Мельниченко.

В Евлашеве проживают почти 4 500 человек. По словам главы региона, благоустраивать поселок будут и дальше.

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Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
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