Суд принял решение по иску депутата Падалкиной к городской думе

14.05.2025 | 16:16

Ленинский районный суд отказал депутату Елене Падалкиной в отмене решения, которым она была лишена права выступать на сессии Пензенской городской думы, состоявшейся 28 марта.

Тогда депутат Алексей Савичев обратился в комиссию по этике, потребовав призвать Падалкину к ответу. Поводом стали ее высказывания в адрес АО «Пензгорстройзаказчик» (о том, как идет расселение старых домов) и последовавшая за ними дискуссия на сессии 28 февраля.

В итоге в начале сессии 28 марта (они проходят раз в месяц. - Прим. ред.) депутаты проголосовали и лишили Елену Падалкину слова.

Она обратилась в суд, указав, что нарушения ею правил депутатской этики установлено не было и решение комиссии не основано на нормах действующего законодательства. По мнению Елены Падалкиной, определить, являются ли выражения грубыми, оскорбительными, причиняющими ущерб чести и достоинству, может только эксперт-лингвист.

Представитель гордумы пояснил, что решение было принято большинством голосов депутатов и согласно действующему законодательству им предоставлено право оценки поведения депутата. У Елены Падалкиной остались иные способы осуществлять свои полномочия.

Суд оставил иск Падалкиной к думе без удовлетворения. Решение может быть обжаловано.

На сессии, состоявшейся 25 апреля, Падалкину лишили права выступать уже до конца 2025 года. Поводом стали ее слова перед предыдущим наказанием - депутаты сочли, она их оскорбила.