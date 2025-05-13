Пожилой сердобчанин изуродовал лицо знакомого

13.05.2025 | 12:08

В Сердобске перед судом предстал 73-летний местный житель. Горожанин, будучи пьяным, обезобразил лицо своего знакомого.

Все случилось вечером 12 апреля 2024 года. Мужчины вместе распивали спиртное в доме пенсионера и поссорились. Собутыльники сначала взаимно оскорбляли друг друга, а потом устроили потасовку. Пожилой сердобчанин схватился за нож и несколько раз ударил знакомого в лицо, шею, руки.

Гость получил 16 ран. Повреждения были настолько серьезными, что остались неизгладимые рубцы.

При вынесении приговора суд принял во внимание пожилой возраст сердобчанина, состояние его здоровья, а также то, что мужчина положительно характеризуется по месту жительства и частично возместил пострадавшему причиненный ущерб. Кроме того, сам знакомый попросил назначить пенсионеру условное наказание.

Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно и 4 годам испытательного срока.

«С виновника преступления суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 400 000 рублей в пользу потерпевшей стороны», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.