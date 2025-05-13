Культура

В картинной галерее готовятся к открытию памятника Савицкому

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6 июня на территории Пензенской областной картинной галереи планируют открыть отреставрированную бронзовую скульптуру Константина Савицкого, имя которого носит культурное учреждение.

Дата выбрана неслучайно: 6-го числа отмечается день рождения академика живописи и первого директора галереи.

Памятник, посвященный Савицкому, является единственным в мире, он был установлен еще в 2011 году, но в 2024-м опасно накренился вместе с опорной стенкой.

Прошлым летом скульптуру демонтировали и временно установили на новом месте, приступив к подготовке прочного основания - вбиванию свай и бетонированию.

Нынешний директор Кирилл Застрожный рассказал, что в галерее уже готовятся к долгожданному дню, когда бронзовый Савицкий займет свое место. «А пока выкладываем гранитными плитками пьедестал памятника. Получается достойно!» - написал он на своей странице во «ВКонтакте» 13 мая.

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Источник — фото со страницы Кирилла Застрожного, vk.com
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