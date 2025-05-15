Криминал

В Пензе осудили омича, забравшего у 96-летней женщины 100 000 рублей

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24-летний житель Омска обманул 96-летнюю пензячку. Мужчина забрал у нее 100 000 рублей.

По делу установлено, то зимой 2023 года омич связался с преступной организацией и согласился выполнять ее поручения.

13 февраля 2023-го мужчина прибыл в Пензу, чтобы сыграть роль курьера в известной мошеннической схеме. Подельник омича позвонил престарелой горожанке, притворился женой ее сына и сообщил, что та стала виновницей ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, нужны деньги.

Пенсионерка ответила, что может отдать 100 000 рублей. За деньгами отправился омич. 95 000 из полученной суммы он перечислил соучастникам, а 5 000 рублей оставил себе.

Мужчину нашли и задержали. Он признался в содеянном. Пострадавшая пензячка не дожила до суда. Ее интересы представлял сын.

«Житель Омска уже был ранее осужден за совершение аналогичных преступлений во Владимирской области, где отбывал наказание в местах лишения свободы», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

На суде мошенник заявил, что вернулся к преступной деятельности из-за плохого материального положения его семьи.

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Не согласившись с размером назначенного наказания, осужденный обжаловал приговор в суде апелляционной инстанции, ссылаясь на наличие оснований для снижения срока лишения свободы», - сообщила Елена Листарова.

Жалобу омича оставили без удовлетворения, а приговор без изменения.

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