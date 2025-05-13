Культура

Опубликована программа фестиваля «Джаз Май»

Печать
Telegram

В ближайшие выходные, 17 и 18 мая, в Пензе пройдет XIV Международный фестиваль «Джаз Май» (0+). На Юбилейной площади гостей музыкального праздника ждет двухдневный джазовый марафон, традиционный зеленый газон, инсталляции, интерактивные зоны и тематические фотоплощадки.

В Министерстве культуры и туризма Пензенской области рассказали о том, кто будет выступать под открытым небом.

На 17 мая афиша такая:

- 12:00 - детский эстрадно-джазовый ансамбль «Альянс» из Хвалынска (Саратовская область);

- 12:30 - ВИА «Шестая пара» (пензенский Губернский лицей);

- 12:50 - эстрадно-духовой оркестр «Золотая молния» (школа № 74);

- 13:00 - вокальная студия «Шанс» (ДМШ им. В. П. Чеха);

- 13:30 - вокально-джазовый оркестр ANANASBAND (ДМШ им. В. П. Чеха);

- 13:50 - солисты вокальной студии «Станция Голосовая»;

- 14:10 - группа «Фрейя»;

- 14:40 - джазовое трио «Капитан Колбасьев»;

- 15:00 - джазовая певица и композитор Екатерина Черноусова (Москва);

- 15:40 - муниципальный духовой оркестр Центра русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы (руководитель и дирижер Антон Пригарев);

- 16:10 - эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс-бэнд» (руководитель Юрий Белоногов) и Алексей Лисицын (саксофон, г. Луганск);

- 17:00 - группа KAVA Band (г. Брест, Республика Беларусь).

18 мая запланированы следующие выступления на свежем воздухе:

- 12:00 - ВИА «Олимп» (Центр культуры и досуга);

- 12:20 - солисты и коллективы ДШИ «Весна»;

- 12:50 - ансамбль Kid's Unity Band (Заречный);

- 13:10 - солисты и коллективы Пензенского колледжа искусств;

- 14:00 - коллектив QuartOли Band;

- 14:30 - группа «Джульетта любит лето» (Самара);

- 15:00 - ансамбль ArgentumJazz;

- 15:30 - квартет JazzTime (Самара);

- 16:10 - инструментальный ансамбль «Дмитриев-бэнд» (ДК «Современник», Заречный, руководитель Эдуард Дмитриев);

- 17:00 - ансамбль «Резонанс» (Тольятти, руководитель Георгий Иванов).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте