Опубликована программа фестиваля «Джаз Май»

13.05.2025 | 12:31

В ближайшие выходные, 17 и 18 мая, в Пензе пройдет XIV Международный фестиваль «Джаз Май» (0+). На Юбилейной площади гостей музыкального праздника ждет двухдневный джазовый марафон, традиционный зеленый газон, инсталляции, интерактивные зоны и тематические фотоплощадки.

В Министерстве культуры и туризма Пензенской области рассказали о том, кто будет выступать под открытым небом.

На 17 мая афиша такая:

- 12:00 - детский эстрадно-джазовый ансамбль «Альянс» из Хвалынска (Саратовская область);

- 12:30 - ВИА «Шестая пара» (пензенский Губернский лицей);

- 12:50 - эстрадно-духовой оркестр «Золотая молния» (школа № 74);

- 13:00 - вокальная студия «Шанс» (ДМШ им. В. П. Чеха);

- 13:30 - вокально-джазовый оркестр ANANASBAND (ДМШ им. В. П. Чеха);

- 13:50 - солисты вокальной студии «Станция Голосовая»;

- 14:10 - группа «Фрейя»;

- 14:40 - джазовое трио «Капитан Колбасьев»;

- 15:00 - джазовая певица и композитор Екатерина Черноусова (Москва);

- 15:40 - муниципальный духовой оркестр Центра русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы (руководитель и дирижер Антон Пригарев);

- 16:10 - эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс-бэнд» (руководитель Юрий Белоногов) и Алексей Лисицын (саксофон, г. Луганск);

- 17:00 - группа KAVA Band (г. Брест, Республика Беларусь).

18 мая запланированы следующие выступления на свежем воздухе:

- 12:00 - ВИА «Олимп» (Центр культуры и досуга);

- 12:20 - солисты и коллективы ДШИ «Весна»;

- 12:50 - ансамбль Kid's Unity Band (Заречный);

- 13:10 - солисты и коллективы Пензенского колледжа искусств;

- 14:00 - коллектив QuartOли Band;

- 14:30 - группа «Джульетта любит лето» (Самара);

- 15:00 - ансамбль ArgentumJazz;

- 15:30 - квартет JazzTime (Самара);

- 16:10 - инструментальный ансамбль «Дмитриев-бэнд» (ДК «Современник», Заречный, руководитель Эдуард Дмитриев);

- 17:00 - ансамбль «Резонанс» (Тольятти, руководитель Георгий Иванов).