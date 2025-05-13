Опубликована программа фестиваля «Джаз Май»

В ближайшие выходные, 17 и 18 мая, в Пензе пройдет XIV Международный фестиваль «Джаз Май» (0+). На Юбилейной площади гостей музыкального праздника ждет двухдневный джазовый марафон, традиционный зеленый газон, инсталляции, интерактивные зоны и тематические фотоплощадки.
В Министерстве культуры и туризма Пензенской области рассказали о том, кто будет выступать под открытым небом.
На 17 мая афиша такая:
- 12:00 - детский эстрадно-джазовый ансамбль «Альянс» из Хвалынска (Саратовская область);
- 12:30 - ВИА «Шестая пара» (пензенский Губернский лицей);
- 12:50 - эстрадно-духовой оркестр «Золотая молния» (школа № 74);
- 13:00 - вокальная студия «Шанс» (ДМШ им. В. П. Чеха);
- 13:30 - вокально-джазовый оркестр ANANASBAND (ДМШ им. В. П. Чеха);
- 13:50 - солисты вокальной студии «Станция Голосовая»;
- 14:10 - группа «Фрейя»;
- 14:40 - джазовое трио «Капитан Колбасьев»;
- 15:00 - джазовая певица и композитор Екатерина Черноусова (Москва);
- 15:40 - муниципальный духовой оркестр Центра русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы (руководитель и дирижер Антон Пригарев);
- 16:10 - эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс-бэнд» (руководитель Юрий Белоногов) и Алексей Лисицын (саксофон, г. Луганск);
- 17:00 - группа KAVA Band (г. Брест, Республика Беларусь).
18 мая запланированы следующие выступления на свежем воздухе:
- 12:00 - ВИА «Олимп» (Центр культуры и досуга);
- 12:20 - солисты и коллективы ДШИ «Весна»;
- 12:50 - ансамбль Kid's Unity Band (Заречный);
- 13:10 - солисты и коллективы Пензенского колледжа искусств;
- 14:00 - коллектив QuartOли Band;
- 14:30 - группа «Джульетта любит лето» (Самара);
- 15:00 - ансамбль ArgentumJazz;
- 15:30 - квартет JazzTime (Самара);
- 16:10 - инструментальный ансамбль «Дмитриев-бэнд» (ДК «Современник», Заречный, руководитель Эдуард Дмитриев);
- 17:00 - ансамбль «Резонанс» (Тольятти, руководитель Георгий Иванов).
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