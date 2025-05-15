Культура

На фестиваль «Марсово Поле» планируют потратить 1,3 млн рублей

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В Пензе на организацию и проведение традиционного Всероссийского военно-исторического фестиваля «Марсово Поле» планируют потратить 1 300 000 рублей. Информация об этом в четверг, 15 мая, появилась на портале госзакупок.

Мероприятие будет проходить 9-10 августа в микрорайоне Шуист, на открытом поле площадью 1 кв. км в проезде Будищева.

Организатор должен подготовить площадку к проведению фестиваля:

- покосить траву, убрать кустарники и мусор;

- выполнить грейдирование дороги к полю, установить указатели по пути следования к нему;

- разместить на территории контейнер для отходов, биотуалеты;

- разграничить поле, разбив его на такие зоны, как палаточный лагерь, поле боя, зрительские ряды, автостоянка, ярмарка, точки питания, место для организаторов;

- обеспечить наличие музыкальной аппаратуры (не менее 2 музыкальных колонок и звукоусилительного комплекта, микрофоны, бензогенератор, ноутбук);

- организовать музыкальное сопровождение путем подбора исторически соответствующих композиций для фона и реконструкции.

Вести фестиваль должен профессиональный историк, имеющий большой опыт в этой сфере. Для него предусмотрят отдельную палатку.

Исполнителю необходимо обустроить лагерь с палатками, шатрами, столовыми, шалашами, ограждениями, караульной будкой, мебелью, посудой, вещами, шлагбаумом, караулами, кострами; обеспечить присутствие участников, одетых в исторические костюмы. В лагере должны быть дрова, вода, сено и солома.

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