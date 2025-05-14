Мать пятерых детей обманула государство на 300 000 рублей

14.05.2025 | 18:34

В Пензе 24-летняя уроженка Саратовской области, мать пятерых детей обманом получила от государства сотни тысяч рублей.

Согласно материалам дела, молодая женщина узнала, что имеет право на получение выплаты на улучшение жилищных условий в рамках социальной программы. Она решила воспользоваться этим и присвоить часть денег.

В январе 2024 года женщина добилась выделения ей 500 000 рублей на покупку дома. Она подыскала недвижимость в Сердобском районе и договорилась о ее продаже за 200 000 рублей. Проживать там мошенница не собиралась.

Она условилась с продавцом, что заключит договор купли-продажи, в котором будет указана цена приобретенной недвижимости - 500 000 рублей. Разница же достанется ей.

Подписанный договор злоумышленница предъявила в орган местного самоуправления. После этого на счет продавца перевели 500 000 рублей. Тот забрал причитающиеся ему 200 000, остаток передал женщине.

«Денежные средства она потратила по своему усмотрению, не улучшив жилищные условия своих детей», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Молодая мать полностью признала свою вину. Ее дело рассмотрит Пензенский районный суд.

«В целях взыскания ущерба, причиненного органу местного самоуправления преступными действиями, прокурор района направил в суд исковое заявление», - добавила Елена Листарова.