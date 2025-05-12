Сетевое издание|18+|Понедельник|12 мая 2025|15:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Экономика

50% пензенцев придется ждать зарплату в 100 тыс. рублей почти 6 лет

Печать
Telegram

В Пензенской области 50% трудоустроенных жителей будет получать зарплату 100 000 рублей почти через 6 лет.

Такое исследование провели эксперты ria.ru, проанализировав темпы роста заработных плат в регионах РФ и покупательную способность граждан.

Достижение показателя 100 000 рублей для 50% трудоустроенных пензенцев займет 5,8 года, а для 75% - 8,7 года.

В рейтинге регионов РФ по динамике зарплат область находится на 53-м месте из 85. Сурский край уступил таким соседям, как Мордовия (32-я строчка, 50% населения сможет получать 100 000 рублей через 5 лет, 75% - через 7,4 года), Саратовская область (39-е место, 5,3 и 7,8 года соответственно) и Ульяновская (49-строчка, 5,8 и 8,5 года).

Ниже Пензенской в рейтинге расположилась Тамбовская область (66-е место), где 50% трудоустроенных жителей будут зарабатывать 100 000 рублей через 6,4 года, а 75% - через 9,1 года.

Москва заняла 13-ю строчку рейтинга с показателями 3,8 и 7,8 года соответственно.

На 1-м месте в списке - Ямало-Ненецкий АО. Там 50% трудоустроенных уже получают 100 000 рублей, а 75% смогут зарабатывать столько через 3,7 года.

На последней строчке - Ингушетия. Высоких зарплат жителям придется ждать более 15 лет: 50% - 15,4 года, 75% - 19,3.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте