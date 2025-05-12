50% пензенцев придется ждать зарплату в 100 тыс. рублей почти 6 лет

12.05.2025 | 09:39

В Пензенской области 50% трудоустроенных жителей будет получать зарплату 100 000 рублей почти через 6 лет.

Такое исследование провели эксперты ria.ru, проанализировав темпы роста заработных плат в регионах РФ и покупательную способность граждан.

Достижение показателя 100 000 рублей для 50% трудоустроенных пензенцев займет 5,8 года, а для 75% - 8,7 года.

В рейтинге регионов РФ по динамике зарплат область находится на 53-м месте из 85. Сурский край уступил таким соседям, как Мордовия (32-я строчка, 50% населения сможет получать 100 000 рублей через 5 лет, 75% - через 7,4 года), Саратовская область (39-е место, 5,3 и 7,8 года соответственно) и Ульяновская (49-строчка, 5,8 и 8,5 года).

Ниже Пензенской в рейтинге расположилась Тамбовская область (66-е место), где 50% трудоустроенных жителей будут зарабатывать 100 000 рублей через 6,4 года, а 75% - через 9,1 года.

Москва заняла 13-ю строчку рейтинга с показателями 3,8 и 7,8 года соответственно.

На 1-м месте в списке - Ямало-Ненецкий АО. Там 50% трудоустроенных уже получают 100 000 рублей, а 75% смогут зарабатывать столько через 3,7 года.

На последней строчке - Ингушетия. Высоких зарплат жителям придется ждать более 15 лет: 50% - 15,4 года, 75% - 19,3.