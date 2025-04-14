В Пензенской области 11 домам культуры выделили 18,6 млн рублей

В Пензенской области выделили деньги на укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах, где проживает до 50 000 человек. Постановление о предоставлении субсидий подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.
В 2025 году 11 учреждений в общей сложности получат 18 616 413 рублей 4 копейки. Большая часть (17 127 100) - средства федерального бюджета, чуть менее 1 500 000 направят из региональной казны.
Деньги распределили следующим образом:
- больше всего, 8 710 000 рублей, выделяется на Дом культуры села Средняя Елюзань (Городищенский район);
- 2 500 000 - на Дом культуры в Сурске (Городищенский район);
- 1 600 000 - на РДК Пачелмского района;
- 1 442 200 - на Культурный информационно-досуговый центр Белинского района;
- 1 200 000 - на Шемышейский РДК;
- 1 000 000 - на Новознаменский сельский Дом культуры (Башмаковский район);
- 900 000 - на Кандиевский сельский Дом культуры (Башмаковский район);
- 450 000 - на Культурно-досуговый центр Вадинского района;
- 440 000 - на Неверкинский РДК;
- 205 000 - на Культурно-досуговое объединение Сердобского района;
- меньше прочих, 169 213,04 рубля, выделено Центру культурного развития Наровчатского района.
Постановление вступило в силу в день опубликования - 11 апреля.
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