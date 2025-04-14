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Культура

В Пензенской области 11 домам культуры выделили 18,6 млн рублей

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В Пензенской области выделили деньги на укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах, где проживает до 50 000 человек. Постановление о предоставлении субсидий подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

В 2025 году 11 учреждений в общей сложности получат 18 616 413 рублей 4 копейки. Большая часть (17 127 100) - средства федерального бюджета, чуть менее 1 500 000 направят из региональной казны.

Деньги распределили следующим образом:

- больше всего, 8 710 000 рублей, выделяется на Дом культуры села Средняя Елюзань (Городищенский район);

- 2 500 000 - на Дом культуры в Сурске (Городищенский район);

- 1 600 000 - на РДК Пачелмского района;

- 1 442 200 - на Культурный информационно-досуговый центр Белинского района;

- 1 200 000 - на Шемышейский РДК;

- 1 000 000 - на Новознаменский сельский Дом культуры (Башмаковский район);

- 900 000 - на Кандиевский сельский Дом культуры (Башмаковский район);

- 450 000 - на Культурно-досуговый центр Вадинского района;

- 440 000 - на Неверкинский РДК;

- 205 000 - на Культурно-досуговое объединение Сердобского района;

- меньше прочих, 169 213,04 рубля, выделено Центру культурного развития Наровчатского района.

Постановление вступило в силу в день опубликования - 11 апреля.

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