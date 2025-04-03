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Культура

Губернатор рассказал об успехе пензенских артистов в Белоруссии

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В среду, 2 апреля, в Минске состоялся праздничный концерт в честь Дня единения народов России и Беларуси. Творческим подарком с российской стороны стало выступление русского народного хора имени Пятницкого.

Губернатор рассказал об успехе пензенских артистов в Белоруссии

Перед жителями и гостями столицы Белоруссии выступили более 200 пензенских артистов. Тысячи зрителей оценили выступление Губернаторской симфонической капеллы, заслуженной артистки Пензенской области Марты Серебряковой, заслуженного коллектива народного творчества РФ - хореографического ансамбля «Вензеля», солистки ансамбля русской этнической музыки «Миряне» Анастасии Легошиной и других коллективов и исполнителей.

Губернатор рассказал об успехе пензенских артистов в Белоруссии

Артисты продемонстрировали свое искусство на Ратушной площади, где шла ярмарка-продажа пензенских товаров.

Губернатор рассказал об успехе пензенских артистов в Белоруссии

«Но главным, безусловно, стало выступление во Дворце Республики. Большая честь - выйти на эту сцену с лучшими российскими и белорусскими артистами, сравнимая с выступлением в Кремле», - написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Губернатор рассказал об успехе пензенских артистов в Белоруссии

Сейчас в Белоруссии впервые проходят Дни Пензенской области. В культурную часть обширной программы включены концерты не только в Минске, но и в Могилеве и Бресте. Выступления будут посвящены 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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Источник — фото со страницы Олега Мельниченко
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