Сетевое издание|18+|Вторник|1 апр 2025|14:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

Губернатор предложил открыть в регионе Белорусский торговый дом

Печать
Telegram

В Белоруссии впервые проходят Дни Пензенской области, которые охватят три города: Минск, Могилев и Брест. Делегацию от региона возглавляет губернатор Олег Мельниченко. Во вторник, 1 апреля, он встретился с президентом республики Александром Лукашенко.

Губернатор предложил открыть в регионе Белорусский торговый дом

«Мы хотим, чтобы братский белорусский народ знал больше о Пензенском крае. О промышленном, аграрном и торговом потенциале нашего региона, о его истории и традициях, о наших научных и творческих достижениях», - обозначил Олег Мельниченко планы.

В программе Дней Пензенской области в Белоруссии - экономический форум, выставки продукции пензенских производителей, визиты на ведущие предприятия республики, выступления пензенских артистов на местных площадках, посещение мемориалов, посвященных участникам Великой Отечественной войны.

Губернатор предложил открыть в регионе Белорусский торговый дом

На встрече с Александром Лукашенко пензенский губернатор поздравил его с уверенной победой в недавних президентских выборах, пожелал успехов в деле приумножения достояния белорусского государства и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Белоруссии и Пензенской области.

Губернатор предложил открыть в регионе Белорусский торговый дом

«Президент отметил важность взаимодействия наших братских народов и сохранения исторической памяти», - рассказал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Он напомнил, что за 2024 год внешнеторговый оборот Пензенской области с Белоруссией увеличился почти на треть: экспорт вырос на 40%, импорт - на 17%.

«Благодарен Александру Григорьевичу за активную поддержку нашей работы. Предложил открыть в нашем регионе Белорусский торговый дом, чтобы сделать белорусские товары более доступными для пензенцев», - заявил губернатор.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте