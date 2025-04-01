Губернатор предложил открыть в регионе Белорусский торговый дом

01.04.2025 | 13:05

В Белоруссии впервые проходят Дни Пензенской области, которые охватят три города: Минск, Могилев и Брест. Делегацию от региона возглавляет губернатор Олег Мельниченко. Во вторник, 1 апреля, он встретился с президентом республики Александром Лукашенко.

«Мы хотим, чтобы братский белорусский народ знал больше о Пензенском крае. О промышленном, аграрном и торговом потенциале нашего региона, о его истории и традициях, о наших научных и творческих достижениях», - обозначил Олег Мельниченко планы.

В программе Дней Пензенской области в Белоруссии - экономический форум, выставки продукции пензенских производителей, визиты на ведущие предприятия республики, выступления пензенских артистов на местных площадках, посещение мемориалов, посвященных участникам Великой Отечественной войны.

На встрече с Александром Лукашенко пензенский губернатор поздравил его с уверенной победой в недавних президентских выборах, пожелал успехов в деле приумножения достояния белорусского государства и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Белоруссии и Пензенской области.

«Президент отметил важность взаимодействия наших братских народов и сохранения исторической памяти», - рассказал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Он напомнил, что за 2024 год внешнеторговый оборот Пензенской области с Белоруссией увеличился почти на треть: экспорт вырос на 40%, импорт - на 17%.

«Благодарен Александру Григорьевичу за активную поддержку нашей работы. Предложил открыть в нашем регионе Белорусский торговый дом, чтобы сделать белорусские товары более доступными для пензенцев», - заявил губернатор.