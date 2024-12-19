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Общество

Запущена госпрограмма поддержки объектов культурного наследия

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По данным Министерства культуры РФ, всего в стране сегодня расположено более 150 тыс. объектов культурного наследия, некоторые находятся в неудовлетворительном состоянии. Частные инвесторы, приобретая такие объекты, вкладывают собственные средства в их восстановление.

Обсуждение этого вопроса при участии ВТБ состоялось 18 декабря в рамках презентации мер господдержки проектов сохранения объектов культурного наследия РФ.

Реализация новой государственной программы создаст более привлекательные условия для частных инвесторов, которые возьмут на себя обязательства по приведению объектов в порядок, их реконструкции и созданию новых городских пространств.

Это позволит обновить облик городов, подарит новую жизнь памятникам архитектуры, а россияне получат новые общественно полезные объекты, отмечает пресс-служба ВТБ.

«Мы поддерживаем запуск новой программы льготного кредитования, особенно в таком важном и социально значимом направлении, как восстановление объектов культурного наследия. Это очень затратный и трудоемкий процесс, требующий особых компетенций от инициатора проекта для сохранения исторического облика зданий, архитектурных форм, использования специальных материалов и других деталей.

Все это кратно увеличивает затраты на реставрацию, снижая рентабельность реновации таких объектов. Новая госпрограмма позволит снизить затраты инициатора проекта, повысив эффективность инвестиций. В конечном счете программа увеличит интерес со стороны бизнеса к восстановлению культурных исторических объектов», - сообщил руководитель департамента кредитования регионального бизнеса - старший вице-президент ВТБ Иван Розинский.

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