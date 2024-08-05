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Общество

Особые литургии для молодежи будут проводить раз в месяц

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В Пензе молодежные литургии решено проводить раз в месяц по субботам. Накануне всегда будет вечерня. Место богослужений - Воскресенский храм при Архиерейском доме (Соборная площадь, 1).

Как сообщили в Пензенской епархии, в следующий раз службы состоятся 5 сентября (в 16:00 - вечерня и утреня) и 6-го (в 7:00 - исповедь, 7:40 - часы, 8:00 - литургия).

В субботу, 3 августа, пензенская молодежь собралась на организованную специально для нее литургию в 8:00. Юноши и девушки помолились и приняли участие в евхаристии.

«После литургии молодые люди отправились в кофейню в центре города, чтобы поучаствовать в евангельском завтраке на тему «Царство Небесное», - отметили в епархии.

Цель этих литургий - избавить молодых людей от страха приходить в храм из-за предрассудков, обратить их внимание на красоту богослужения и таинств.

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