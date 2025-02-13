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Общество

Молодым пензенцам предлагают ночью 14 февраля прийти в храм

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Пензенцы в возрасте от 15 до 35 лет могут встретить 14 февраля в церкви. Для жителей областного центра пройдет ночная молодежная литургия.

Она будет посвящена двунадесятому (одному из 12 основных) празднику Сретения Господня, с которым совпадает День православной молодежи.

«Такой вид богослужения - разновидность миссионерского служения. На литургии участвует только молодежь: служат молодые священники, поет хор юношей и девушек. Всем пришедшим будет комфортно в среде своих ровесников, и появится отличная возможность задать любой вопрос», - пояснили в Пензенской епархии.

Молодежная литургия пройдет в Воскресенском храме при Пензенском епархиальном управлении (Соборная площадь, 1). Начало в 23:30.

Молодежные литургии - новшество, которое предложил молодежный отдел Пензенской епархии. Цель этой инициативы - избавить молодых людей от страха приходить в храм из-за предрассудков, обратить их внимание на красоту богослужения. Первое богослужение состоялось 6 июля 2024 года.

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