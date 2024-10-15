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Общество

Олег Мельниченко поручил увеличить выплаты талантливой молодежи

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на заседании правительства поручил увеличить сумму премиальных выплат для талантливой молодежи.

Главе региона доложили, что процент молодых людей, участвующих в различных мероприятиях, ежегодно увеличивается (в 2024-м - 41%).

«Ведется поддержка развития наставничества, реализации общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества. В 2024 году в форумах различного уровня приняли участие 205 молодых людей из Пензенской области. В рамках участия в грантовых конкурсах 46 проектов получили поддержку на общую сумму более 25 млн рублей», - перечислили в пресс-службе правительства.

Олег Мельниченко поручил увеличить выплаты талантливой молодежи

По словам начальника регионального управления молодежной политики Ильи Ковалева, для поддержки талантливой молодежи ежегодно выплачиваются премиальные победителям приоритетных региональных конкурсов.

«По вашему поручению планируем увеличение этой суммы с 15 тысяч до 40 тысяч рублей», - сообщил он Олегу Мельниченко.

«Мы же только верстаем бюджет на следующий год, поэтому предлагаю сумму премии поднять до 50 тысяч», - заявил губернатор.

Глава региона поручил предусмотреть на эти цели средства в бюджете на 2025, 2026 и 2027 годы.

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Источник — фото областного правительства
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