Олег Мельниченко поручил увеличить выплаты талантливой молодежи

15.10.2024 | 18:07

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на заседании правительства поручил увеличить сумму премиальных выплат для талантливой молодежи.

Главе региона доложили, что процент молодых людей, участвующих в различных мероприятиях, ежегодно увеличивается (в 2024-м - 41%).

«Ведется поддержка развития наставничества, реализации общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества. В 2024 году в форумах различного уровня приняли участие 205 молодых людей из Пензенской области. В рамках участия в грантовых конкурсах 46 проектов получили поддержку на общую сумму более 25 млн рублей», - перечислили в пресс-службе правительства.

По словам начальника регионального управления молодежной политики Ильи Ковалева, для поддержки талантливой молодежи ежегодно выплачиваются премиальные победителям приоритетных региональных конкурсов.

«По вашему поручению планируем увеличение этой суммы с 15 тысяч до 40 тысяч рублей», - сообщил он Олегу Мельниченко.

«Мы же только верстаем бюджет на следующий год, поэтому предлагаю сумму премии поднять до 50 тысяч», - заявил губернатор.

Глава региона поручил предусмотреть на эти цели средства в бюджете на 2025, 2026 и 2027 годы.